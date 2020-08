Le circuit du Pas des Rages, en Vercors

Louis Larbouillat est président d'honneur de la FFRP (la Fédération Française de Randonnée Pédestre). Avec lui et son ami Robert (qui nous a quitté depuis l'enregistrement de cette randonnée), nous découvrons un circuit au départ des Gorges de la Bourne, dans le Vercors.

La randonnée en direction du Pas des Rages (1090m) se fait sur un sentier balisé et grandement ombragé. Un itinéraire riche en histoire et qui saura ravir les amateurs de faune et de flore.

Le Pas des Rages se trouve sur un ancien sentier muletier qui reliait Rencurel à Villard de Lans. Depuis Basse-Valette, notre boucle nous fait passer par le Pas des Rages, le hameau du Méaudret et le bois de la Faisse.

En pratique:

- Dénivelée : environ 450m, comptez 3h-3h30

- Randonnée facile sur sentier balisé. Attention cependant à quelques pentes fortes au départ de Basse-Valette

- Carte IGN 3235 OT Autrans - Gorges de la Bourne, PNR du Vercors