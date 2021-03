Randonnez avec un âne aux Ancizes Comps

Le pas de l'âne a toujours le temps... c'est ce que nous annonce Frédérique du havre aux ânes. Et si nous nous mettions à son rythme le temps d'une randonnée? Certes l'âne est un animal un peu têtu, mais bien éduqué, il devient un bon compagnon de balade.

Le troupeau du havre aux ânes

Il compte 7 équidés. Chaque âne a son petit caractère: Marie, la doyenne, Tartine, la douce, Pippin le coquin, Lobellia, la timide, Bombur, le câlin, et son frère Merry, Gandalf, le plus jeune. Et pour accompagner ces 7 ânes, Eclipse, la jument.

6 des 7 ânes du troupeau du havre aux ânes - Site Le havre aux ânes

Randonnée avec un âne

Promenade découverte d'1 heure avec un âne pour les jeunes enfants de 2 ans à 10 ans. Pansage de l'âne, brossage et câlins au programme! Découverte de l'animal, de sa nourriture et de ses habitudes de vie. Puis balade d'une demi-heure en forêt. retour à l'asinerie et distribution de récompenses aux animaux.

Plusieurs randonnées pour adultes et enfants vous sont proposées. La plus longue est une randonnée de 8h qui vous mènera jusqu'au viaduc de Fades.

Toutes ces randonnées sont un moyen original de découvrir les Combrailles.

Bon à savoir : Les ânes adorent qu'on leur gratte les oreilles!!

Grandalf, le plus jeune, prêt pour vous accompagner en balade - Site le havre aux ânes

Frédérique Buffard du havre aux ânes, invitée d' On découvre ensemble en compagnie de Matthieu Moebs

Médiation animale

Caresser un animal est quelque chose d'apaisant. L'âne est un animal calme. Cela permet aux personnes en situation de handicap ou de stress, d'être apaisées. Cette activité s'adresse aux enfants et adultes.

Pippin le coquin, le Don Juan du troupeau - Site le havre aux ânes

De nombreuses animations sont aussi proposées comme l'organisation d'anniversaire, renseignez-vous au havre aux ânes

Le havre aux ânes : allée du Moulin 63770 Les Ancizes Comps

