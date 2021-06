Le lac de Pareloup fait le plein d'activités pour l'été

En Aveyron, le tourisme vert est à l'honneur. 1600 hectares de plans d'eau, 6 plages aménagées et surveillées pour la baignade en juillet et août sur les lacs de Pareloup, Pont de Salars/Le Vibal, Villefranche de Panat/Alrance ! Tour d'horizon des bons plans sorties.

Dans "La Vie en Bleu", France Bleu Occitanie vous donne des idées de balades dans la région. A cheval, à vélo, à pied ou sur les bateaux, le Lac de Pareloup propose une multitude de possibilités. L'Office de Tourisme du Lévézou nous accueille avec un grand sourire. Foire, ateliers permaculture, cartographie ou nutrition, contes et légendes, sont autant de choix possibles. Des visites à la ferme sont organisées. Le Lévézou Indiana Raid run bike et kayak est prévu ce week-end des 26 et 27 juin.

La Vie Tranquille Copier

Le Beach Lévézou Tour fait étape à Salles Curan (12) le 12 juillet 2021. Pétanque, cinéma, rando... Pour plus d'informations, appelez de la part de France Bleu Occitanie : 05 65 46 89 90.