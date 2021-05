Un dimanche piéton sur le littoral à Marseille le 23 mai

Ce dimanche 23 mai, la mairie de Marseille lance la première journée sans voiture à La Corniche et sur l'Estaque. De quoi faire profiter les passants du calme le temps d'une journée.

Avec son opération "La voie est libre", la ville de Marseille compte organiser d'autres dimanches piéton sur le littoral dans les mois à venir. Audrey Gatian, adjointe au maire à la politique de la ville et aux mobilités, y voit une manière de sensibiliser les citoyens "aux mobilités douces", comme alternatives à la voiture.

L'objectif selon elle est avant de faire en sorte que "les Marseillaises et Marseillais se réapproprient l'espace public". De 10 heures à 18 heures, deux parcours piétons sont concernés : le secteur du marché de l'Estaque et la Corniche Kennedy (De Malmousque au David), ce qui représente quatre kilomètres de voies habituellement occupées par les voitures.

La Ville de Marseille précise que des bénévoles et des agents de la Ville seront présents tout au long des deux parcours. Des points d’informations, équipés de gel hydroalcoolique et de masques (en cas de besoin), et des sanisettes permettront de proposer un accueil idéal respectant les gestes barrières.

Attention stationnement interdit tout le week-end par endroits

Sur la Corniche, la circulation est interdite le dimanche 23 mai de 9h à 19h, entre la rue Pierre Mouren et la Promenade Georges Pompidou. Circulation interdite aussi allée latérale paire avenue du Pradoet sur la Promenade Georges Pompidou, dans les deux sens.

Soyez vigilant, dans tout le secteur le stationnement est interdit du vendredi 21 mai à 6h au mardi 25 mai à 14h. Vous disposez de tout le plan de circulation et de stationnement sur le site de ma Ville de Marseille.

A L'Estaque, la circulation est interdite dimanche 23 mai de 9h30 à 18h30 :

Plage de l’Estaque entre le n° 18 et le n° 98

Boulevard Roger Chieusse, dans les deux sens, entre la plage de l’Estaque et le boulevard Farrenc

Rue Emile Doria, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

Traverse de Port de Bouc, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

Rue du Rouget, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

Rue de la Rascasse, entre la plage de l’Estaque et la rue Martial Reynaud

Le stationnement est également interdit dans le secteur du samedi 22 mai à 15h au dimanche 23 mai à 18h30

"C'est une excellente initiative ! Il est parfois difficile d'aller d'un endroit à l'autre en traversant la Corniche."- Pierre, visiteur des Hautes-Alpes

Touristes comme Marseillais pure souche semble valider cette opération. Penché au-dessus de la mer pour prendre une photo, Pierre vit dans les Hautes-Alpes, mais vient souvent profiter du littoral marseillais : "C'est une excellente initiative ! Il est parfois difficile d'aller d'un endroit à l'autre en traversant la Corniche." S'il admet que les voitures "doivent bien circuler", il trouve que rendre le secteur piéton de temps en temps est la meilleure des solutions.

Plus de voitures que de passants circulent pour l'instant sur la Corniche. © Radio France - Lou Momège

C'est aussi une bouffée d'air frais pour les riverains, comme Arnaud, qui habite dans le quartier : "À toute heure du week-end on est un peu pollués par la circulation, le bruit, quand on se balade en famille." Une journée doublement réjouissante pour lui qui a l'habitude de faire son footing le long de La Corniche.

D'autres comme Marc et Edouard trouvent l'initiative bonne, mais pas assez poussée. Assis face à la mer, Marc minaude : "C'est un petit pas..." Son ami renchérit dans un rire : "Il faudrait tout soit piétonnisé !"

Pour l'instant la ville de Marseille compte faire de la première piétonnisation du marché de l'Estacade une expérimentation. Si les résultats sont encourageants, elle n'exclut pas de piétonniser le secteur de manière plus pérenne.