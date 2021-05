Le marais des Bouligons, un concentré de Biodiversité

Situé sur la commune de Beaurières, le marais des Bouligons fait partie d'un Espace Naturel Sensible de 65 hectares géré par le département de la Drôme depuis 1994.

L'origine du marais provient d’un séisme ayant provoqué la formation de deux lacs, un petit, au niveau de l’actuel Claps et l’autre plus étendu en amont sur près de 6 km.

Naissance du marais

Directement connectée à la rivière Drôme son rôle écologique est important en toutes saisons, de la régulation et épuration des eaux au stockage de carbone.

une éponge à grande échelle

C'est un concentré de biodiversité, l’une des plus vastes zones humides de l’intérieur du département qui offre des conditions idéales au développement de nombreuses espèces animales et végétales. C'est pourquoi un Plan de Gestion a été mis en place couvrant la période de 2017 à 2026 avec des actions pour la protection, la gestion et la mise en valeur de cet espace remarquable.



Objectifs du Plan de Gestion

A ce jour on a pu recenser sur le marais :

- 393 espèces végétales dont 3 protégées à forte valeur patrimoniale,

- 73 espèces d’oiseaux dont 45 nicheuses,

- 35 espèces de libellules dont 1 protégée à forte valeur patrimoniale

- 13 espèces de mammifères dont 4 protégées,

- 6 espèces de reptiles et 5 espèces d’amphibiens toutes protégées.

Un lien pour télécharger le livret découverte du marais des Bouligons.