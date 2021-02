Le massif du Mézenc un patrimoine paysagé exceptionnel

Le massif du Mézenc est classé depuis août 1997 et s’étend sur les communes de Borée, La Rochette et Le Béage et SaintMartial en Ardèche, Chaudeyrolles, Les Estables et Saint-Front en Haute-Loire. Il couvre une superficie de 4 300 hectares environ.

c'est ce triptyque, sucs, forêts, prairies qui en font la caractéristique

