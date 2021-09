Le World Clean Up day en Occitanie 2021

A Toulouse, en bord de Garonne, et dans les communes aux alentours, le grand nettoyage de rentrée se prépare. Nombreux sont les événements programmés cette semaine et surtout le samedi 18 septembre 2021. Des citoyens s'engagent dans notre région.

Le mégot est le pire déchet pour l'environnement. Cécile Clémente, Co-fondatrice de Champ d'Actions.

L'association Champ d'Actions organise l'opération "Ramasse ton mégot" le 13 octobre 2021. D'ici là, dans 11 endroits différents, les bénévoles seront à Blagnac, aux Amidonniers ou Grenade sur Garonne pour le World Clean Up Day ce samedi 18 septembre 2021. Cécile Clémente est l'invitée d'Alban Forlot dans "Circuit Bleu - Côté Expert" à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Les sorties "nettoyage de la Garonne" ont lieu trois dimanches par mois.

Cécile Clémente, association Champ d'Actions © Radio France - Alban Forlot

La nature, notre plus beau patrimoine

Ce week-end, la forêt de Bouconne vous offre un instant nature. Philippe Zasso, animateur, nous détaille le programme sur France Bleu Occitanie. Durant ces deux journées, des activités ludiques et informatives sur les merveilles naturelles et la biodiversité qui nous entourent, vous sont proposées gratuitement et en accès libre. Sortez le grand jeu et laissez-vous tenter, en famille ou entre amis, par une partie de « Qui-est-ce » des oiseaux », un « Time Line » de Bouconne ou un « Memory » des animaux aux stands de jeux de société !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 18h, la Base de Loisirs invite le public à la découverte du patrimoine naturel de la forêt de Bouconne. Rendez-vous au jardin de l’herboriste pour débuter un véritable quizz sur les plantes et végétaux fleurissant ce nouvel espace et découvrez leur surprenante vertu ! Pourquoi ne pas vous déchaussez et vous laissez porter par les sensations de la nature qui s’offrent à vous ? Venez goûter « des pieds » la terre, le bois, le sable, les cailloux, les écorces ainsi que d'autres éléments naturels dont vous vous souviendrez, sur un sentier spécialement aménagé à cet effet. Enfin, une expo photos haute en couleur, vous livrera certains secrets de notre faune et flore locales.