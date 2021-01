Les anciennes forêts d'Ardèche - Grandeur Nature

Suite à une étude commandée par le Parc sur les forêts anciennes, Septéditions publie un ouvrage sur l’histoire des forêts des Monts d’Ardèche. L’enquête de Michel Bartoli et Jean Michel Boissier a révélé des récits passionnants sur les processus naturels de formation des forêts mais surtout sur les interventions humaines. Ils nous apprennent notamment que le sapin est apparu il y a seulement 5 000 ans en migrant des Alpes, que les « grandes forêts domaniales» ont très tôt été malmenées, que nos forêts ont toujours été une ressource difficile à exploiter, même avec les moyens royaux de l’époque… On imagine souvent nos forêts comme des espaces sauvages immuables, mais en réalité les forêts sont vivantes et évoluent en permanence. Cet ouvrage en raconte l’histoire et associe au récit des historiens le regard du photographe naturaliste Simon Bugnon ; le résultat est somptueux…

