Les associations migennoises à l'honneur

Dans 100% icaunais, c'est vous qui partagez vos passions, vos projets et qui nous présentez les personnes que vous avez envie de mettre en avant !

Notre chaîne de l'amitié est à Migennes, et elle commence en modèle réduit...

De trains, je vous rassure ! Avec David Henry, président du club RAIL 89. Passionné de modélisme ferroviaire, qu'il a redécouvert à l'occasion d'un vide-grenier, il réalise des reproductions à l'échelle HO surprenantes de réalisme avec ses amis de l'association.

Stéphane Anglade est lui aussi membre de l'association Rail 89 et président de Ciné-migennes ! Il nous donne des nouvelles du tout nouveau cinéma sorti de terre et qui n'attend que son ouverture au public ! Une aventure humaine et culturelle à suivre sur la page facebook de l'association.

A Migennes (et en Allemagne, un peu), avec Yves Coignée. Il préside le Comité de jumelage Migennes-Simmern. Il nous explique pourquoi 80% des villes de bourgogne sont les villes sœurs de la même province d'outre-Rhin : la Rhénanie.

La plaque qui commémore l'amitié Migennes-Simmern - © Comité de jumelage Migennes-Simmern

Notre escale migennoise se termine au pied de l'église Saint-Pancrace, avec Jean-Michel Larrivé. Arrivé à la tête de l'association des Amis du vieux Migennes il y a 4 ans, il veille sur cette Eglise datée de XIIIème siècle.

L'église Saint-Pancrace sous la neige - © Les Amis du Vieux Migennes