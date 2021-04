Les balades de France Bleu Paris Matin : au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget

Alors que toute la France avait les yeux rivés sur Cap Canaveral et le décollage du lanceur Space X, Quentin Lhuissier était ce matin au Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget.

Après l'Eglise Saint-Eustache ou encore le Parc des Princes, Quentin Lhuissier vous emmène dans les coulisses d'un lieu culte : le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Décollage imminent !

Pourquoi l'espace fascine autant ?

Yu Zhang, Directrice de la communication et du numérique © Radio France - Quentin Lhuissier

C'est un moment que nous attendions tous, le retour dans l'espace de notre spationaute, Thomas Pesquet ! Quelque chose qui reste extraordinaire même pour l'habitué de l'espace qu'est Yu Zhang, directrice de la communication et du numérique du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget : "Je suis super excitée ! Avec tous mes collégues, je pense qu'on sera scotché pendant la pause déjeuner pour regarder Thomas Pesquet s'envoler encore une fois !". Si le Musée est encore fermé pour le moment dues aux restrictions sanitaires, l'équipe à hâte de pouvoir accueillir à nouveau du public, notamment les enfants qui pourront se prendre pour Thomas Pesquet : "Ca s'appelle Planète Pilote, les enfants peuvent jouer le rôle d'un astronaute dans une station spatiale".

Sur le tarmac du Bourget © Radio France - Quentin Lhuissier

Si le musée est physiquement fermé pour le moment, il n'en reste pas moins que l'équipe s'active pour pouvoir continuer à faire vivre le lieu, notamment sur les réseaux sociaux : "On essaye de garder le lien. On propose beaucoup de contenus sur les réseaux sociaux pour que notre public puisse toujours s'inspirer de la culture scientifique. On fait des visites guidées virtuelles, filmées, une fois par semaine et on fait aussi des films pédagogiques, notamment cette semaine pour célébrer le départ de Thomas Pesquet". Et parmi les bonnes idées, cette expérience à partager avec nos enfants :

Dans le Hall de l'Espace

La vraie capsule Soyouz et le scaphandre de Jean-Loup Chrétien © Radio France - Quentin Lhuissier

A l'intérieur de ce hall de 2500 m², c'est une collection impressionnante qui vous attends : capsule Soyouz, scaphandre, satellites... Tout pour vous plonger dans le monde de l'espace : "Le but c'est de présenter des vrais objets ou des maquettes qui représentent l'espace au public, c'est quelque chose qui est peu connu des gens et qu'on a le plaisir de partager" nous précise Cécilia Angot-Frémont, chargée du patrimoine contemporain et des collections Espace. Parmi les objets de la collection : la vraie capsule Soyouz et le scaphandre de Jean-Loup Chrétien, le premier astronaute français, parti en 1982 vers la station MIR. Contraste absolu avec la modernité de l'équipement de Thomas Pesquier. Quentin et son invitée vous explique tout :

Dans le Hall du musée du Bourget © Radio France - Quentin Lhuissier

Notre voyage spatial touche à sa fin, mais avant faisons un point sur ce que vous proposera le musée à sa réouverture : une exposition sur l'observation spatiale militaire (pour laquelle des images sont déclassifiées) ou encore une mise à l'honneur de Claudie Heigneré, première femme française à voler à bord de l'ISS en 2001. Quentin Lhuissier et Cécilia Angot-Frémont vous en disent plus en concluant sur ces mots : "C'est incroyable d'aller dans l'espace, on pense que c'est devenu banal mais ca ne l'est pas".

Des satellites ! © Radio France - Quentin Lhuissier

