Les balades de France Bleu Paris Matin : aux côtés de Bertille, modèle photo fan du PSG

Réveil difficile mais souriant quand même pour Bertille. Cette jeune auxiliaire puéricultrice et modèle photo de 25 ans vit à Marly-le-Roi et supporte le PSG depuis son enfance : "la ferveur, la passion, les chants, le Parc... je suis tombée complétement amoureuse. Pourtant c'était pas le PSG d'aujourd'hui, on étaient pas bons, mais y'avait une histoire." Et à l'entendre parler du match du PSG face à Manchester City, la passion est loin de s'éteindre pour la jeune femme :

Bertille décrypte PSG - Manchester City Copier

Et sa passion du PSG nourrit son autre passion de modèle photo avec notamment cette photo, normalement interdite, depuis les toits de Paris :

Au micro de Quentin Lhuissier, elle raconte comment elle accorde ses deux passions et son espoir de voir le PSG remonter la pente :

Bertille y croit encore Copier

