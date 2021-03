Les balades de France Bleu Paris Matin : sur les Champs-Elysées avec Le Chat

Quentin Lhuissier a déjà eu beaucoup d'invités : Sidonie Bonnec, Julie Zenatti, Bénabar ou encore le jeune chanteur parisien Symon... Tous humains ! Grand première, c'est aujourd'hui un félin qui nous accompagne dans Les Balades de France Bleu Paris Matin, Le Chat !

Un rêve devenu réalité

Une passante prend en photo l'un des statues du Chat © Radio France - Quentin Lhuissier

Et c'est sur les Champs que nous retrouvons Philippe Geluck, le papa du Chat, pour découvrir avec lui la vingtaine de statues à l'effigie du Chat. Il ne cache pas sa fierté d'être exposé près des grands de ce monde : "Je suis sur un petit nuage, je vous l'avoue. je n'en reviens pas. C'est un rêve que j'ai concrétisé, mais là de me retrouver face au Grand Palais, au Général de Gaulle, à Clémenceau et à Winston Churchill qui n'est pas loin... Je me dis que c'est un peu les quatre mousquetaires !" Mais sa plus grande fierté, c'est peut-être la réaction des gens : "ils m'ont tous dit 'merci, on était tous tellement en manque de culture, en maque d'œuvres d'arts'".

Le Chat-rmeur d'eau...

Le chat charmeur d'eau © Radio France - Quentin Lhuissier

Une petite anecdote présidentielle, ça vous dit ? Au milieu de ces 20 sculptures, 3 jouent avec l'eau dont le Charmeur d'eau : "c'est une ode à l'eau potable qui va manquer sur la planète, si on veut le voir comme ça, sinon, c'est juste divertissant". Mais c'est sur une autre des sculptures aquatiques, "Pipi et gros bidet", que l'attention de Nemo, le chien des Macron, s'est tournée. Philippe Geluck vous raconte :

Les Chats-Elysées ? Pourquoi pas...

"Singing in the rain" © Radio France - Quentin Lhuissier

Sympathique moment sur les Champs-Elysées entre Quentin et Philippe Geluck... Et si les Champs-Elysées devenaient les Chats-Elysées ? Ca donnerait quoi ? Réponse :

Philippe Geluck et son public

"On en a plein le dos" © Radio France - Quentin Lhuissier

Et la question suivante, elle nous vient d'une grand-mère en balade avec ses petits-enfants : "Combien de temps vous mettez pour en faire une ?" et Philippe Geluck de répondre : "J'ai commencé à faire ces sculptures en 2003,c'est un travail de longue haleine". Il continue en revenant sur l'historique de cette exposition et nous invite même... à les toucher !

Dans les circuits courts de France Bleu Paris, Philippe Geluck nous explique comment il a fait appel aux circuits courts belges pour réaliser ces 20 Chats !

"Le Chat déambule" est sur les Champs-Elysées jusqu'au 9 juin ! Pardon, sur les Chats-Elysées.