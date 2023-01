Les escapades de Mika : La Cabanasse et le Train jaune

La carte de la randonnée

tracé de la randonnée - La Cabanasse Train jaune - mickaël sulian

Les étapes

Se garer à la Gare Train Jaune de Mont-Louis La Cabanasse

ⓘ Publicité

De la Gare Train Jaune de Mont-Louis - La Cabanasse rejoindre la route D10a et la prendre à droite.

Dépasser le cimetière et récupérer le GR10 à l'intersection de l'Avenue Lax et Avenue Gisclard.

Prendre le GR à gauche et l'abandonner, une centaine de mètres après, quand il part à droite.

Continuer tout droit. Délaisser le chemin qui part à gauche et poursuivre en face afin d'arriver à une intersection avant la station d'épuration.

Suivre le chemin balisé Jaune en face en direction de la Cassagne.

Rester sur le sentier principal en ignorant d'autres itinéraires. Franchir la Têt afin d'entrer, plus loin dans le Hameau de La Cassanya.

Traverser ce dernier et rejoindre une intersection à la sortie du hameau.

Prendre à droite les escaliers qui descendent en direction de Planès.

Traverser la Têt et laisser le chemin qui part à gauche afin de suivre celui de Planès à droite.

Vous arrivez à une intersection où la Gare Train Jaune de Planès se trouve à gauche.

(Possibilité de prendre le train qui vous ramène à la Gare de Mont Louis La Cabanasse)

Continuer en face et traverser le pont. Suivre sans cesse le chemin balisé Jaune afin d'arriver à Planès.

Emprunter l'itinéraire à droite à l'intersection pour déboucher sur la Route D32.

Obliquer à droite et rester sans cesse sur la D32.

Vous allez récupérer le balisage Rouge et Blanc des GR10 et GR36 juste avant de traverser la Rivière de Planès.

Suivre les GR en restant sur la Route et abandonner le GR36 qui part à gauche après le Hameau El Castell.

Poursuivre quelques mètres sur la route avant de l'abandonner en restant sur le GR10 en prenant à droite à l'intersection.

Rester sans cesse sur le GR10 jusqu'à l'intersection du départ.

Il ne vous reste plus qu'à prendre à gauche afin de faire le chemin de l'aller en sens inverse pour retrouver la Gare train Jaune et terminer votre randonnée.