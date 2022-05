Les escapades de Mika - le pic de Nore

Une randonnée très agréable de 12km 4h pour 500m de dénivelé au départ du Lac de Pradelles-Cabardès menant au Pic de Nore, plus haut sommet de la Montagne Noire et son 360° époustouflant allant de l'Hérault au Tarn en passant par l'Aude, les Pyrénées Orientales, l'Ariège et la Haute Garonne.

La carte de l'itinéraire

itinéraire randonnée Pic de Nole

Les étapes de la randonnée