La commune de Cheroy est située dans le nord-ouest du département de l’Yonne, à la limite de la Seine et Marne et de l’Ile de France.

Les fêtes dans le Gâtinais et la commune de Cheroy

Catherine Marchesin, Béatrice Kerfa et Gauthier Pajona

Le monument aux morts de Cheroy

Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale de Chéroy a suscité la polémique lors de son apparition. Sur celui-ci se trouve en effet une statue représentant une femme nue, les bras ouverts, brandissant une épée.

L'équipe de France Bleu Auxerre à La Brasserie de la Tour à Chéroy

« La Brasserie de la Tour » 3 place de la concorde, est un restaurant traditionnel qui a été repris il y a près d’un an par Bruno et Laurence Lorain. Une adresse connue entre autre pour son camembert rôti.

La Grande Maison à Cheroy

La Grande Maison de Cheroy. Située au nord-est du bourg, La Grande Maison est également connue sous les noms de "grange aux dîmes". De plan carré, en pierre de taille locale, elle affiche une architecture médiévale datant du XIIIe siècle.

Elle fut successivement demeure seigneuriale, habitation des chanoines réguliers de St Jean de Sens, grange dimère, hôtel de ville de 1730 à la révolution, maison de justice et prison de 1793 à 1879.

"Aux délices de Chéroy"

La Boulangerie Patisserie « Aux délices de Cheroy ». Depuis plus de 20 ans Pascal et Claudine Boucher régalent les habitants de Cheroy, et notamment en ces périodes de fêtes, Pascal Boucher évoque la galette des rois.

Céline Brunet

A la ferme de la Mardelle aux loups à Dollot, Céline Brunet produit, transforme et commercialise volailles et lapins.

