Avec Nicolas Bazin, l'un des gardes de la réserve , découvrez quels rapaces vivent dans cet environnement si particulier . Photos Nicolas Bazin .

Ecoutez "Grandeur Nature" avec les Parcs et Réserves de notre région chaque semaine sur France Bleu Drôme Ardèche . Les vendredis à 8H40 et les samedis et dimanches à 7h20