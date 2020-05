Les Jardins d’eau de Carsac rouvrent pour fêter avec les visiteurs leur 20e anniversaire

Il y a 20 ans, Claude, Didier et Steven Bernard projetaient leur passion sur plusieurs hectares de champs et de prairies sur le territoire de Carsac, au lieu-dit Saint-Rome, juste au-dessus de la rivière Espérance et face à la forêt des Druides. Durant des mois ils sculptent des reliefs, creusent des bassins, inventent des décors, plantent sans relâche, apprivoisent l’eau et mettent en scène leur passion pour la végétation aquatique et lacustre. Le 1er juillet 2000, le site ouvre pour la première fois ses portes au public... Les visiteurs y découvrent une profusion de pétales et de corolles inconnus sous nos contrées. D’étangs fleuris en cascades, de passerelles et ponts de bois en fontaines ruisselantes, une multitude de nymphéas et de lotus donnent la réplique aux feuillages exotiques, au cœur d’un univers jusqu’alors insoupçonné.

Le labyrinthe - Les Jardins d’eau de Carsac

20 ans (et 8 semaines de confinement), c’est le temps qu’il a fallu pour que les Jardins d’eau de Carsac éclosent cette saison dans une maturité sereine, que les pétales s’entremêlent avec délice et que les parfums se livrent sans pudeur à des visiteurs entrainés au cœur d’un ballet rythmé par l’air, la lumière et l’eau. Le site est à présent ouvert tous les jours sans interruption du jusqu’au 30 septembre. Adultes : 8 € - Enfants (de 6 à 17 ans) : de 4,50 € à 6,50 € - Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.