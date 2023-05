Les randos de Mika - Ayguèze et le rocher de Castelviel

Une balade très agréable, familiale et accessible à tous de 8km pour moins de 300m de dénivelé et 3h30 de marche, au départ du village médiéval d'Aiguèze, classé "Plus Beaux Villages de France", surplombant la Rivière de l'Ardèche avec à mi-parcours un fantastique belvédère sur l'affluent du Rhône.