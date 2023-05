Les randos de Mika - La Roque-sur-Cèze et les cascades du Sautadet

Le tracé - itinéraires

trajet de la randonnée - boucle autour de Saint-Michel-d'Euzet

le parcours au coeur de la Roque-sur Cèze © Radio France

Les étapes

Se garer sur le parking situé à proximité de l'école de Saint Michel-d'Euzet.

ⓘ Publicité

Du parking, filer Est en direction du cœur du village. Prendre la route D303 à droite, dépasser le lavoir et suivre à gauche en direction de la Place Jean Jaurès. Continuer tout droit et dépasser l’église. Passer la Rue des Tuchins et s'engager à droite Rue de l’Apparan. Au croisement suivant, emprunter le Chemin de la Roque sur Cèze à gauche conduisant à la route D980.

Extreme prudence lors de la traversee de la route Partir en face et longer les vignes jusqu'à rejoindre la route D166. La suivre tout droit et aboutir au pont Charles Martel classé aux Monuments Historiques.

Le franchir et arriver à une bifurcation routière.

S'engager à gauche afin de faire un aller/retour en direction des Cascades du Sautadet (rive droite de la Cèze).

Bien suivre les consignes de sécurité indiquées à l'entrée du site des Cascades ! Baignade interdite. Profiter de cet endroit spectaculaire tout en restant prudent et en faisant attention de ne pas glisser. Revenir au pont Charles Martel.

Suivre la route D 166 qui monte à gauche vers le village de La Roque sur Cèze. À l'intersection, au niveau du monument aux morts, quitter la D166 afin de suivre la petite route à droite menant au pied de l'église.

S'engager à gauche sur Grand Rue et parcourir l'histoire du village à travers les panneaux descriptifs qui vous sont proposés. Dépasser la mairie et prendre une première fois à droite puis une seconde et au croisement de la Rue de l'arceau, se diriger à gauche, Rue de la magnanerie. À l'intersection suivante, aller à gauche à destination de l'esplanade du château.

Au pied du château, se trouve une table d'orientation avec panorama sur le Mont Ventoux (quand le temps s'y prête).

Retourner au croisement de la Rue de l'Arceau et la suivre à gauche avant de revenir au pied de l'église.

Regagner le Pont Charles Martel et le franchir en sens inverse de l’aller.

Prendre l'itinéraire balisé Jaune à droite conduisant aux Cascades du Sautadet (rive gauche de la Cèze).

Suivre sans cesse le balisage Jaune ramenant à Saint Michel d'Euzet en ignorant les départs latéraux. Aux abords d'une propriété privée, utiliser la piste de gauche afin de rester sur l'itinéraire balisé. Plus loin, traverser des vignobles et des champs de lavande avant de rejoindre la route D980.

Extreme prudence lors de la traversee de la route. Filer tout droit sur le Chemin de Bagnols et prendre à gauche au croisement suivant. Dépasser le cimetière et continuer en face sur l'itinéraire balisé. À l'intersection suivante, s'engager à gauche sur le Chemin de la Font et retrouver le Chemin de Bagnols. Regagner le parking à proximité de l'école situé à gauche.