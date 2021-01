Lézinnes … du passé à l’avenir

Lézinnes est une commune que se trouve dans le tonnerrois le long de la rivière l’Armançon et qui est traversée par la départementale 905, l’ancienne voie romaine qui reliait Sens à Alésia. Lézinnes, c’est une rivière pour pêcher, des bois pour randonner et un canal de bourgogne pour naviguer

La Gravière du Moulin, à Lézinnes est une île de 35000 m2 où l’on trouve le camping municipal, la salle polyvalente, des aires de jeux et de pique-nique et un gîte étape qui se trouve dans une magnifique moulin totalement rénové.

Le restaurant « Le Grignotin » se trouve au bord de la départementale 905 à Lézinnes. Une décoration soignée et des produits frais avec aux fourneaux Raphael Fercoq

Françoise Botte et Lydie Toffin ont réalisé un ouvrage pour mettre à l’honneur les poilus de Lézinnes. Un travail de cherche pour un ouvrage où l’on trouve de nombreuses photos qui rendent compte également de la vie à Lézinnes pendant la première guerre mondiale. Un travail partagé avec les élèves de l’école primaire de Lézinnes.

Pascale et Christian Laurin sont primeurs et sont des figures incontournables des marchés de l’Yonne depuis plus de 20 ans.

Qu’est ce qu’un primeur ?

Géochanvre à Lézinne est né de la volonté de son dirigeant, Frédéric Roure, agronome, ingénieur écologue, d’apporter une alternative écologique, éthique et économique aux produits plastiques et en fibres importées dans le domaine des géotextiles et des textiles.

L’entreprise s’appuie sur une technologie innovante qu’elle a brevetée au niveau international, qui consiste à lier des fibres végétales pour produire de manière industrielle des toiles intissées 100% biodégradables.

Elle fabrique des toiles de paillage biodégradables pour les jardins, les cultures longues et les aménagements paysagers… mais aussi des sacs cabas, des caissettes et des pots végétales … et des masques biocompostables pour adultes et enfants.

Des produits à découvrir sur www.geochanvre.fr

