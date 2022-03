Ligny le Chatel, sur les rives du Serein et aux portes du vignoble du Chablisien

L’église Saint Pierre et Saint Paul

L’église actuelle date du début du XVIe siècle et du XIIe pour la partie la plus ancienne.

L'église de Ligny le Chatel © Radio France - Karine Decalf

Elle a subi de nombreux événements dramatiques comme les pillages et les incendies et fut transformée à plusieurs époques.

Champ’Icaunais

"Champ'icaunais" créé en 2018 par Alexis Prou, la champignonnière de Ligny le Chatel vous propose à la vente des champignons bio, pleurote et shiitake. A la vente également des produits à base de champignons comme du velouté ou encore des terrines. Que c'est bon !

« L’effet Divers »

« L’effet Divers » est une épicerie fine installée au n°3 de la grande rue de Ligny Le Chatel. On y trouve de nombreux produits régionaux de qualité mais aussi des vins. Une boutique pour se faire plaisir ou pour faire plaisir qui mérite le détour. Coup de cœur !

Le lavoir de Ligny le Chatel

Le grand lavoir de Ligny le Chatel se trouve en face de l'église et il participe grandement au charme de l’endroit. Construit à la fin du 19ième siècle, c’est un édifice emblématique de la commune.

Le domaine Garnier et fils.

Au "Domaine Garnier et fils", à Ligny le Chatel, Xavier et Jérome sont frères et gèrent ensemble ce domaine familiale qui produit des vins de Chablis que l’on retrouve sur les tables du monde entier : Petit Chablis, Chablis, Chablis 1ier crus et grand cru. Des passionnés !

