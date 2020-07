Lourdes : LA descente VTT de l'été, c'est au Pic du Jer

C'est l'un des plus beaux panoramas des Pyrénées. Le Pic du Jer qui domine l'agglomération lourdaise et la Cité Mariale, est reconnaissable de jour comme de nuit, grâce à sa grande croix, laquelle se pare de ses habits de lumière au soleil couchant. On accède aux 1000 mètres du sommet par un funiculaire centenaire, et c'est là, que les amateurs de VTT descente, se donnent rendez-vous. Mais tout autant amateur de sensations fortes qu'ils soient, ils posent tous leur "bécane" pour admirer le paysage.

Une fois sa machine posée sur le porte-VTT de la gare supérieure à nouveau entre ses mains, le descendeur à deux choix qui s'offrent à lui : la piste "Coupe du Monde" aménagée de passerelles, sauts et bosses qui demande concentration, savoir-faire et très bonne condition physique, et un autre parcours de niveau "balade familiale" qui permet de profiter davantage des paysages qu'offrent Lourdes, Tarbes, Pau et les Vallées des Gaves.

Vous comprenez maintenant pourquoi les meilleurs descendeurs sont venus du monde entier lors de la coupe du monde de VTT descente en 2017, et pourquoi aujourd'hui, les meilleurs descendeurs régionaux viennent régulièrement s'entraîner sur ce tracé.

Les pistes :

Une piste noire : descente sportive très prisée par les plus grands descendeurs de la région.

Une piste bleue : descente ludique tracée sur le même versant que la piste de compétition.

Le tout sur une distance de 3km pour un dénivelé négatif cumulé de 500 mètres.

Les équipements :

Il faut d'abord un VTT adapté à la pratique du VTT de descente en bon état. Sur place on peut vous prêter du petit outillage (Clés allen, pompe...)

Le port du casque est obligatoire et les protections dorsales, coudières, protèges tibias/genoux et gants sont vivement conseillés. Les vélos tous chemins et vélos de ville sont interdits. Le cas échéant vous pouvez louer un VTT de descente chez Bike and Py, situé avenue du Paradis à Lourdes à 500 mètres).

Site et Sécurité :

Montées toutes les 20 minutes entre 10h00 et 17h20 (18h20 en période estivale). Un patrouilleur VTT est présent sur place pour vous aider, vous guider, vous renseigner. Tout vététiste de moins de 14 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte. Un jet d’eau est mis à disposition pour nettoyer votre VTT

Pour découvrir le plan c'est ici : Pic du Jer.

Vous pouvez aussi surfer sur le site web et/ou téléphoner au 05 62 94 00 41.