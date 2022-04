Malay le Grand, une vie de village à 6 km de Sens

Malay le Grand est une commune qui fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et qui offre une vraie vie de village avec, une école, des commerces, de nombreuses associations, un centre de loisirs, des artisans, une médiathèque et un marché le mardi …

L’église Saint Martin

L'église de Malay le Grand © Radio France - Karine Decalf

L’église paroissiale Saint-Martin comporte aujourd’hui deux parties indépendantes : le corps principal de l’édifice et, à quelques mètres à l’ouest, légèrement décalée vers le nord, une grosse tour carrée, vestige de la construction primitive datant du 16ième siècle.

Eglise de Malay le Grand © Radio France - Karine Decalf

Les magnifiques vitraux de l'église de Malay le Grand © Radio France - Karine Decalf

Béatrice Kerfa nous raconte l'église de Malay le Grand Copier

L’Association AMPIMA

L’association AMPIMA dont le siège est à Malay le Grand est une association de médiation par l’animal. Elle s’adresse à un large public allant de la petite enfance aux personnes âgées en passant par les adultes, qu'ils soient ou non en situation de fragilité, de handicap ou de difficulté sociale.

L'association AMPIMA © Radio France - Karine Decalf

Annelyse Lamy de l'Association AMPIMA © Radio France - Karine Decalf

​La médiation par l'animal est la mise en relation intentionnelle entre l'homme et l'animal, à la recherche d'interactions positives.

Une méthode sécurisante et bienveillante qui favorise l’épanouissement, le mieux être physique, psychologique et social de la personne.

La médiation par l'animal est pratiquée par un intervenant qualifié en compagnie d'animaux soigneusement sélectionnés et entrainés.

Didi le hamster, de l'association AMPIMA © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Annelyse Lamy de l'association AMPIMA Copier

La brasserie Monclem

La brasserie Monclem a été créée en Février 2017. C'est à la suite de voyages, ponctués de nombreuses pauses dans les bars et brasseries locales, que Clément Chapellier découvre la bière artisanale.

Clément de la Brasserie Monclem © Radio France - Karine Decalf

Fabrication de la bière à la Brasserie Monclem © Radio France - Karine Decalf

Aujourd’hui il fabrique des bières artisanales au fort caractère , selon son humeur : bière blonde, triple icaunaise, Hefeweisen, Impérial Oatmeal Stout … Laissez vous séduire !

Les bières de la Brasserie Monclem © Radio France - Karine Decalf

Rencontre avec Clément Chapellier de la Brasserie Monclem Copier

La Vanne

La Vanne et son eau ont pendant longtemps été à la base de la richesse de Malay le Grand.

La Vanne à Malay le Grand © Radio France - Karine Decalf

La Vanne à Malay le Grand © Radio France - Karine Decalf

C’était avant que cette eau ne soit utilisée pour alimenter Paris … Béatrice Kerfa nous raconte cette histoire ci-dessous …

Béatrice Kerfa nous raconte la Vanne Copier

La basse-cour de Floriane

A "La Basse Cour de Floriane", Floriane Gauthier et son époux élèvent des volailles qui sont nourries aux céréales produites sur leurs 150 ha, et ils sont engagés dans une démarche d’agriculture raisonnée et de qualité.

Floriane Gauthier, "La basse cour de Floriane" © Radio France - Karine Decalf

Poulets, pintades, poules pondeuses, dindes et canards sont également transformés à la ferme en de succulentes préparations que vous pouvez retrouver sur les marchés de Malay le Grand, Saint Sauveur en Puisaye et Villeneuve l’Archevêque."

L'équipe de France Bleu Auxerre devant l'étal de Floriane © Radio France - Karine Decalf