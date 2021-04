Migennes est la quatrième ville de l’Yonne. Elle doit sa renommée à sa gare qui se trouve à égale distance entre Paris et Dijon. Elle constitue également le point de départ du Canal de Bourgogne. L’eau et le train ont été essentiels dans l’histoire et le développement de la commune.

Migennes, hier, aujourd’hui … et demain

Les maisons Bérard.

Les Maisons Bérard sont les premières maisons préfabriquées du début du 20ième siècle.

Maison Bérard de Migennes. © Radio France - Karine Decalf

Migennes est la commune de France qui en possède le plus.

Les éléments préfabriqués sont disposés de manière à pouvoir s’assembler. Une fois en place, ils sont réunis par des tiges métalliques passant par des conduits préparés à l’intérieur des éléments au moment du moulage et fixées par un coulis de ciment.

Le tout présente une solidité à toute épreuve grâce à un système de chaînages verticaux et horizontaux des tiges métalliques et à un verrouillage comparable au principe de la clé. Grâce à ce principe, on peut moduler l’espace à la manière d’un jeu de construction.

Des mosaïques ornent certaines des façades.

Béatrice Kerfa nous raconte les maisons Bérard de Migennes. Copier

Le Mitigana

Nicolas Brelaud est le chef du "Restaurant du Canal" à Migennes.

Il va ouvrir prochainement une nouvelle adresse à Migennes : "Le Mitigana" (ancien nom de Migennes)

Gauthier Pajona et Nicolas Brelaud. © Radio France - Karine Decalf

Un hôtel-restaurant dont les travaux avancent à grands pas et qui se tient à quelques pas de la gare, au n°16 de l’avenue Roger-Salengro, là où se dressait autrefois l’ancienne Brasserie de la gare.

Un projet porté par la ville de Migennes

Rencontre avec Nicolas Brelaud à propos du "Mitigana" Copier

Patrice Ferrasse

Patrice Ferrasse est un plasticien de renommée internationale installé dans un atelier à Migennes au bord du port et des voies ferrées.

Patrice Ferrasse. © Radio France - Karine Decalf

Il a réalisé de nombreux dispositifs et installations et il aime perturber le sens habituel des choses et modifier leur perception.

Un exemple : L’installation éphémère IN / MEUBLES à Migennes en 2018

Il s’agissait d’une installation monumentale et éphémère qui prenait place sur la façade d’un immeuble d’habitation voué à la destruction dans le quartier des Mignottes, à Migennes.

IM/ MEUBLES Patrice Ferrasse. -

A venir cet été un parcours artistique à Arcy sur Cure sur le thème de la rencontre entre l’art contemporain et le patrimoine signé Sabien Witteman et Patrice Ferrasse.

Rencontre avec Patrice Ferrasse. Copier

L’Histoire de Migennes à travers l’eau et le chemin de fer

Migennes est, sur les 242 kilomètres de son tracé, la seule ville qui doit sa naissance au canal de Bourgogne.

Le port de Migennes. © Radio France - Karine Decalf

Les travaux du canal débutent dès la fin du 18e siècle et ne seront complètement achevés qu’en 1843.

La gare de Migennes. © Radio France -

Au même moment, arrivent à cet endroit le chemin de fer et les infrastructures nécessaires à ce nœud ferroviaire, à mi-chemin entre Paris et Dijon, aujourd’hui plus connu sous le nom de la gare : Laroche-Migennes.

Le buffet de la gare de Migennes. -

À un « hameau du Canal », autour du port de Migennes, s’ajoute un « quartier des Cités », pour les cheminots. La vie du village se déplace peu-à-peu dans la plaine, ce qui mène à la construction d’un bel ensemble de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle : Migennes.

Le dépôt des machines en gare de Laroche- Migennes -

Le canal de Bourgogne joue un rôle majeur dans l’implantation urbaine : en rive droite se trouvent les infrastructures ferroviaires et les sites techniques, en rive gauche les monuments publics (mairie et église du Christ-Roi) et les habitations.

Béatrice Kerfa nous raconte l'histoire de Migennes à travers le Canal de Bourgogne et la voie ferrée. Copier

Le renouveau du « Terminus »

Monique et Hervé Gressin se sont lancés dans le projet fou de faire revivre l’Hôtel Restaurant « Le Terminus » de Migennes.

Le renouveau de "l'Hôtel Restaurant Le Terminus" à Migennes © Radio France - Karine Decalf

Un pari en passe d’être réalisé pour cet ancien cheminot et son épouse .

Gauthier Pajona et Hervé Gressin au bar du Terminus à Migennes. © Radio France - Karine Decalf