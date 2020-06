"Mon petit coin de paradis" : La Grotte du Tonneau à La Bouilladisse

La Grotte du Tonneau porte aussi le nom de Grotte de la Bourinne, la Bourinne étant le premier nom du village de La Bouilladisse. Cette grotte culmine à 350 mètres d'altitude à l'extrémité occidentale de la chaîne du Regagnas. Elle fut découverte en 1895 par Isidore Fontanarava et Nicomede Long, mineurs à La Bouilladisse et fut nommée Grotte du Tonneau en raison de sa forme oblongue. Elle possède à l'intérieur un couloir d'une vingtaine de mètres et au bout de celui-ci un aven de 8 mètres de profondeur où furent trouvés des silex, ossements, poteries, javelots... qui ont permis de déterminer que cette grotte date de la période paléolithique inférieur et servait d'habitation et de sépulture. Ces vestiges sont conservés au Palais Longchamp à Marseille.

Une "légende rurale" racontait que la grotte était reliée par un tunnel qui menait à un château du village voisin de Belcodène.

La vue depuis cette grotte porte sur la Chaîne de l'Etoile, la Sainte-Baume, le Garlaban...

La Grotte du Tonneau à La Bouilladisse - Guillaume Lapeyre

Plusieurs sentiers permettent d'y accéder

L'un se situe à la sortie du village juste avant le lieu-dit "La Pomme" : prendre le "CF12" puis le "CF13" ; au bout de celui-ci, emprunter un petit sentier d'environ 400 mètres puis sur la gauche avant d'arriver au pied de la grotte. Entre 4 et 5 km A/R.

Le deuxième sentier part du plateau de Belcodène : suivre la piste DFCI, on arrive par le haut, mais l'accès est plus dur et plus long.

Un autre accès par le quartier des "Gorguettes" à La Bouilladisse mais il fait passer par des chemins et terrains privés (ce que ne tolèrent pas certains propriétaires).

