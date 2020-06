Monein : une église, un toit et un navire que d'aucuns comparent à l'Arche de Noé. Quésaco ?

C'est au 15ème siècle que s'écrit la première pas de la légende de l'Eglise de Monein (glèisa de Sent Gironç en béarnais). Construite entre 1464 et 1530 sous le règne de Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, elle est l’église la plus vaste Béarn. Il faut dire que ces mensurations de 60 mètres de long sur 16 de large et 40 de haut (clocher), ne laisse pas indifférent. Edifié en lieu et place de l’ancienne église romane St-Pée, l’église devient temple protestant en1564 et retrouve le culte catholique au XVIIème siècle. Et c'est à partir de cette époque, qu'elle va s'enrichir d'un magnifique mobilier.

Le Narthex de l'Eglise Saint Girons laisse apercevoir la richesse des lieux © Radio France - Office de Tourisme Coeur de Béarn

Et mon bateau alors ?

On y vient. Si Monein se distingue par son cœur historique, l'église de Saint Girons de Monein se singularise grâce à une charpente unique en son genre, dessinée et construite selon les plans d’un maître charpentier de la Marine. L'ouvrage a nécessité l’utilisation d’un millier de chênes. Lesquels sont posés sur les murs et les piliers à 14 mètres, pour un ensemble de toiture qui culmine à 31 mètres.

Vue générale de la charpente de l'église de Monein © Radio France - Office de Tourisme Coeur de Béarn

Et ici pas un seul clou. Tout est chevillé. Ce qui rajoute à l'esthétisme cette touche de grand savoir faire. A ce propos on dit que ce sont les cagots qui ont réalisé ce chef-d'œuvre. Conçue en cœur de chêne, en forme de double vaisseau asymétrique, cette charpente unique en France, donne vraiment l'impression de voir une carène de navire inversée. Ce qui a valu à l'église Saint-Girons de Monein de figurer au patrimoine des monuments historiques dès 1913

Et quoi d'autre ?

Quelques travaux par exemple. Au XIXème siècle, en 1809, la couverture d’ardoise remplace les bardeaux d’origine et l’église est restauré après 1840. Quant à notre charpente, elle va se refaire une beauté entre 1975 et 1995, et l’intérieur de l’édifice sera restauré entre 1999 et 2003.

