Monein : "Les Petits Sabots" LE centre équestre à découvrir cet été en Béarn !

Au milieu de la verdure moneichonne, sur 10 hectares de sentiers, bois et prairies, "Les Petits Sabots" accueillent enfants, adultes et groupes pour découvrir l'équitation autrement.

Cela fait dix ans que Didier Supervielle et son équipe travaillent sur le centre équestre "Les Petits Sabots" à Monein. 10 ans d'accueil, 10 ans d'expérience et 10 ans de partage d'une passion, qui unit l'homme et le cheval depuis des millénaires. Et s'il s'agit pour ce poney club de proposer aux enfants comme aux adultes divers ateliers équestres basés sur le jeu et la recherche du plaisir, il n'en demeure pas moins que "Les Petits Sabots" de Monein se veut un centre équestre tout ce qu'il y a de professionnel, avec une gamme complète d'activités, qui va de l'apprentissage de l'équitation à la pension de chevaux en passant par les concours et autres compétitions, ainsi que des spectacles à couper le souffle :

Mais c'est quoi au juste ces activités ?

Du saut d'obstacles

Des Stages d'équitation

Des balades à cheval

Des spectacles

Des jeux divers et variés

Et même des séjours en village vacances

Petite pause en forêts pour les chevaux et cavaliers © Radio France - Les Petits Sabots de Monein

On y fait quoi dans les stages ?

D'abord, il y a plusieurs formules : stage à la demi-journée, à la journée, de 5 demi-journées ou de 5 jours, et le programme s'établit selon celle que vous choisissez. On peut découvrir le quotidien des poneys, on peut recevoir des cours d'hippologie, prendre soin et nourrir son compagnon, on peut y apprendre différentes règles de sécurité, et en tous cas, on chevauche bien entendu, les équidés.

La passion de l'équitation au centre Les Petits Sabots à Monein © Radio France - Anne-Marie Ledoux

Alors en voiture, à pied, à vélo ou à "dada" direction Monein, 85, Chemin Pedepeyrau, entre Pau et Oloron, pour vivre un moment de partage et d'aventure, mais prenez le temps de contacter Les Petits Sabots ou téléphoner au centre équestre au 09 74 56 29 89.