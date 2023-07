Montarcher, un village perché et semé d'un riche patrimoine dans la Loire

Un village à plus de 1000 mètres d'altitude dans la Loire

Une occasion parfaite pour profiter du ciel d'été

Pour le début de cette période estivale, rien ne vaut un peu de fraîcheur mais aussi admirer les paysages de la Loire aussi la Fédération Française de Randonnée Pédestre vous invite à cette randonnée de 9 kilomètres et adaptée à un public de marcheurs occasionnels sur l'un des sommets des Monts du Forez : le village de Montarcher .

Au commencement de la randonnée, découvrez le circuit des croix à Montarcher - Gisèle Laval

Au départ du parking à l'entrée du village, vous emprunterez le circuit balisé en jaune pour y découvrir le circuit des croix qui vous permettra de voir une multitude de petits patrimoines qui confirment le cachet médiéval de Montarcher tels que lavoirs, abreuvoirs mais aussi les traces de granit qui sont la marque de fabrique du village.

Une randonnée en altitude

Le village de Montarcher était autrefois une place forte et qui conserve des traces de son passé médiéval et guerrier, justifiant son label "village de caractère" du département de la Loire mais aujourd'hui bien plus calme qu'autrefois, notamment en raison de sa très faible densité de population.

L'église de Montarcher, autrefois place forte dans la Loire - Gisèle Laval

C'est aussi pour cette raison qu'il est plus prudent de ne rien manquer pour emprunter ce circuit mais veillez également à vous renseigner sur la météo pour ne pas être surpris par les orages comme les fortes chaleurs.

Retrouvez ce circuit comme 45 autres trajets de promenades grâce au topoguide "La Loire à pied" disponible sur le site de la Fédération Française de Randonnée Pédestre de la Loire où vous trouverez en lien la nouvelle application MaRando à télécharger gratuitement.