Montréal, le petit bijou de l’avallonnais

Situé au Sud de l’Yonne, enserré dans ses murs d’enceinte, le petit bourg féodal de Montréal domine la rive gauche du Serein. Ce village aux belles maisons du 15ième et 16ième siècle a conservé son atmosphère médiévale avec ses petites rues et sa collégiale qui domine le paysage.

La Collégiale Notre Dame

Construite au cours de la seconde moitié du XII° siècle, au retour de la deuxième croisade prêchée par St Bernard à Vézelay, la Collégiale Notre Dame de l'Assomption est un monument de style transition .

La Collégiale de Montréal © Radio France - Karine Decalf

La collégiale est surtout connue pour ses stalles qui ont été réalisées par les frères Rigolley de Nuits sur Armançon aux XVI° siècle lors de la deuxième visite du Roi François 1er en remerciement de l’accueil qu’il avait reçu des chanoines et des habitants

Les stalles de la Collégiale de Montréal © Radio France - Karine Decalf

Les pierres tombales présentes dans la Collégiale résument à elles seules la riche histoire de ce village de Montréal.

Le Quinze

Au bar restaurant "Le Quinze", place du Prieuré à Montréal, Richard Doit vous propose une cuisine soignée où tout est fait maison le tout à des prix très raisonnables.

Le Quinze à Montréal © Radio France - Karine Decalf

Un menu du jour renouvelé régulièrement et une carte qui fait une grande place aux produits du terroir, sans oublier les deux belles terrasses … de bonnes raisons pour réserver votre table …. C’est fortement conseillé !

Ayin de Sela, artisan parfumeur

Ayin de Sela est une ancienne artiste de cirque installée à la Ferme de Monthelon et qui crée depuis plus de 10 ans des parfums naturels pour hommes et pour femmes qui ont déjà conquis le monde entier et quelques grandes stars internationales de la chanson

Des parfums faits main, personnalisés et créés avec des huiles essentielles de grande qualité.

Elle vous propose de la rencontrer pour créer en sa compagnie votre parfum. Un parfum unique et qui vous ressemblera.

Les canards d’Angely

A 5 km de Montréal dans le petit village d’Angely, Adeline et Emmanuel Hivert ont créé « Les canards d’Angely ». Ils élèvent des canards en plein air, dans les près, gavés au maïs grain produit localement à Époisses.

Tous les produits, foie gras, conserves … sont fabriqués par leur soin.

Ils vous proposent également une petite restauration sur place et une boutique où vous trouverez leurs produits.

Vous pouvez aller chercher vos produits à la ferme, tous les samedi matin de 10h à 12h, et les retrouver au Drive Fermier d'Auxerre.