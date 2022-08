Musée Du Cidre, Ferme Du Fays, Prieuré de l’enfourchure, Le Baladeur était en Pays d’Othe

Le Baladeur Futé est sur de magnifiques routes, à travers la Forêt d’Othe à la rencontre de Louisette productrice de cidre, de Sylvie et Jean de la Ferme Du Fays, de Marie-Laure et de ses ânesses et de Bernard au Prieuré De l’Enfourchure.

Louisette du Musée De La Pomme Et Du Cidre sur sa roue perroquet

Le Musée De Le Pomme Et Du Cidre à Vaudeurs

Louisette nous présente son pressoir à roue de perroquet qui fonctionne depuis 2 siècles, et qui contribue à produire le cidre que l’on peut retrouver au Musée De Le Pomme Et Du Cidre

Pour une visite du musée, contacter Louisette au 03 86 96 25 37

Louisette nous présente le musée et les pressoirs Copier

Louisette pose sur la roue de perroquet, c’est bien elle qui lance le mouvement du pressoir. © Radio France - Greg Le Quere

La Ferme Du Fays

Sylvie et Jean nous accueillent dans cette ferme pédagogique où les animaux vivent tous ensemble, elle est ouverte au public pour une découverte et une reconnexion avec les animaux.

Sylvie nous présente la ferme, tandis que les coqs sont très bavards Copier

Sylvie et Jean, devant une partie de la basse-cour © Radio France - Greg Le Quere

Le Gîtes Aux Anes

Marie-Laure propose la location d’un gîte, à quelques mètres de l’enclos de ses ânesses, au programme : balade avec les ânesses dans la forêt. Des poules sont aussi présentes sur place vous pourrez leur donner à manger et ramasser leurs œufs

Marie-Laure nous présente le gîte Copier

Marie-Laure devant une magnifique ânesse grise tachetée © Radio France - Greg Le Quere

Le Prieuré De l’Enfourchure à Dixmont

Bernard, président de l’association des amis du patrimoine en pays d’Othe, nous présente le lieu et son histoire. Le Prieuré a aussi pour vocation de recevoir des événements, lors de notre passage, un festival est en cours d’installation sur le site, et Guillaume nous en dit plus

Bernard nous parle de l’histoire du Prieuré De l’Enfourchure, Guillaume nous parle du festival Copier

Bernard, président de l’association des amis du patrimoine en pays d’Othe, devant une partie du Prieuré © Radio France - Greg Le Quere

La Salle Alain Bashung, le cinéma de Saint Julien-Du-Sault

Julien nous fait visiter ce cinéma et cette salle de spectacle très bien équipé, grâce à la mairie de Saint-Julien-Du-Sault et à l’association Panoramic en bourgogne (cinéma itinérant et en résidence au cinéma de Saint-Julien-Du-Sault)

Julien nous fait découvrir la salle et la régie technique Copier

Julien et son collègue font partis des nombreux bénévoles qui animent ce cinéma à la façade sympathique © Radio France - Greg Le Quere

Les Escargots d’Armeau

Dominique nous présente ses plus d’un million de résidents, au sein de son élevage, situé sur la commune d’Armeau, ici tout est fait pour que les escargots vivent dans de bonnes conditions. Dominique nous présente ses produits et où les retrouver

Dominique nous présente son élevage d’escargots Copier