Circuit Bleu - Musée Saint-Remi de Reims

Au cœur du quartier Saint-Rémi de Reims, un écrin d’architecture placé au patrimoine mondial de l’Unesco abrite l’histoire de la ville des Sacres. C’est dans l’ancienne abbaye Saint-Remi, que ce musée éponyme attend de-vous conter l’évolution de la métropole, depuis ses origines. Reconstitutions, maquettes historiques, collections archéologiques et artistiques sont ainsi à découvrir.

Venez découvrir le Musée St Rémi

Du 22 juin au 30 septembre 2022, à l’occasion de la saison “les musées se mettent au vert”, découvrez l’exposition “Comme un Rémois dans l’eau”, retraçant l’histoire de l’eau à Reims. Surprenante et inédite, elle comprend une collection d’objets des plus simples au plus sophistiqués, preuves de l’ingéniosité de l’homme à essayer de dompter cet élément vital.

Exposition "Comme un Rémois dans l'eau" - Musée St Remi

Informations pratiques

Plein tarif : 5euros

18-25 ans et + de 65 ans : 3 euros

Etudiant – 25 ans : gratuit

Gratuit pour tous les 1er dimanches du mois

Horaire d’ouverture :

Tous les jours de 10 à 18h

Adresse

53 rue Simon

51100 – Reims

Tél: 03 26 35 36 90

https://musees-reims.fr