Nay : le musée du Béret vous fait revivre une épopée multiséculaire !

Avant de découvrir le Musée du Béret, je vous propose d'enrichir votre vocabulaire à propos du couvre-chef le plus convoité de l'histoire. Savez vous ce que c'est que la "bouflette", le "gaufrage", la "bouloche", le "cabillou" (non ce n'est pas un fromage), la "lacette ou "liguette" ? Voilà pêle-mêle quelques unes des appellations qui font déjà du béret tout un poème. Allez, les dieux béarnais m'autorisent à vous dire que la "bouflette" c'est un petit nœud de couleur cousu sur le cuir, à l’arrière du béret. Le reste c'est au Musée du Béret de Nay, que vous l'apprendrez

Le Musée à ouvert à Nay en 1996 avec le concours de la Maison Blancq-Olibet, avant de passer en 2014 entre les main du dernier confectionneur de béret en France, la Maison Laulhère sise à Oloron Ste Marie depuis 200 ans. Et pour être complet, le mot béret est issu du nom béarnais "berret" d'où le dicton : Lo berret qu'ei bearnés ! « le béret est béarnais ».

Mais ça vient d'où ?

D'abord des montagnes. Car se sont les bergers qui sont à l'origine de cette "galette" qu'ils tricotaient avec la laine issue de leurs moutons. On le sait grâce à des écrits du bas moyen âge qui sont parvenus jusqu'à nous. Quant à l'appellation "béret basque" on l'a doit selon la légende à Napoléon III. Et à propos d'histoire, Ernesto Guevara dit "Le Che" portait un béret Laulhère.

Béret "Che Guevara" - © Copyright Musée du Béret/Nay

La confection

Si au départ les bergers ont rivalisé d'ingéniosité, avec l'aide d'aiguilles de buis, des eaux des gaves et de leurs galets, ainsi que de leurs genoux pour étirer la laine, l'industrie, des siècles plus tard, a mis au point unprocess que l'on peut encore admirer au musée du béret. Et même si les machines ont évolués depuis 1840, le mode de fabrication, lui, reste le même et se déroule en 10 étapes. Etapes que l'on retrouve chez le spécialiste français du béret : Laulhère

Aujourd'hui

S'il n'a pas toujours joui d'une bonne réputation notamment dans les années 80, 90 et 2000, la tendance s'est peu à peu inversée. Mais pour exister face à la concurrence asiatique il a fallu monter en gamme. Ce qu'a réussi à faire la Maison Laulhère. Et depuis 2012, la carte de la mode est devenue l'atout maître. Haute couture, sportifs, stars de cinéma, tout le monde ou presque s'affiche depuis presque 10 ans avec un béret. Pour autant la concurrence asiatique est toujours féroce et le paradoxe est que nous achetons nos bérets en Asie, tandis que Japonais, Chinois ou Coréens achètent les leurs chez nous !

Le béret, la mode tendance - © Copyright Musée du Béret/Nay

Pour rejoindre le Musée du Béret, direction 36 rue Gambetta à Nay. Et pour tout renseignement téléphonez au 05 59 61 91 70. Vous serez accueillis sur place par Nadège Dos Santos, Responsable et guide du Musée.