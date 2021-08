Parc des Volcans : les gardes nature veillent à la préservation de l'environnement

A l'occasion d'une journée de sensibilisation et de sécurité organisée ce jeudi par le département, les gardes nature du Parc des Volcans ont rencontré touristes et locaux pour rappeler les gestes à respecter en milieu naturel.

Six gardes nature couvrent l'ensemble du Parc des Volcans.

Ils étaient deux ce jeudi après-midi, postés au pied du puy de Dôme pour sensibiliser les visiteurs aux bonnes pratiques à respecter. Deux gardes natures mobilisés pour préserver le site du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne.

Des livrets pour rappeler les gestes à adopter. © Radio France - Lou Momège

Petits et grands s'approchent du stand, intrigués, alors qu'ils se rendent au train du panoramique des Dômes. Sur la table sont étalés des livrets sur la faune et la flore du Parc, mais qui indiquent surtout comment bien se comporter dans cet environnement.

Des gestes toujours bons à rappeler

Des gestes simples, mais qu'il est bon de rappeler selon Caitline Lajoie, une des gardes natures sur le secteur chaîne des Puys, faille de Limagne :

Il ne faut pas oublier d'attacher son chien quand on rentre dans des estives, ralentir quand on passe à côté d'un troupeau en vélo, ou même de rester sur un chemin balisé."

Le but : garder la flore intacte et déranger le moins possible la faune sauvage, mais aussi domestique. Le Parc compte en effet une quinzaine d'élevages, qui paissent à travers les puys en été.

Le puy de Dôme accueille 6000 visiteurs les jours de beau temps © Radio France - Lou Momège

Autre geste de base à respecter, qui semble évident : ne pas laisser traîner ses déchets. Michelle, une touriste venue du Jura, l'a bien compris : "Les papiers de bonbons sont dans les poches !", sourit-elle alors qu'elle descend du puy de Dôme.

40.000 hectares d'espaces naturels à protéger

Car avec plus de 6000 visiteurs accueillis les jours de beau temps, un site comme celui-ci peut rapidement être dégradé, comme l'indique Nicolas Tournebize, directeur du panoramique des Dômes.

Après un pique-nique, il ne faut rien laisser sur place. Il suffit que cent personnes fassent n'importe quoi et tout de suite le lieu est saccagé."

Cet été, six gardes natures s'occupent des 40 000 hectares du Parc naturel des Volcans d'Auvergne, mais un seul d'entre eux est habilité à sanctionner les visiteurs. Pour rappel, allumer un feu ou cueillir des fleurs protégées dans le Parc des volcans est passible de 135 euros d'amende.