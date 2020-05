Partagez vos plus belles photos de rando près de chez vous

La Fédération Française de la Randonnée dont France Bleu est partenaire a lancé l'opération #RandoPrèsDeChezMoi, l'occasion pour chacun de redécouvrir son département et ses randonnées. Au programme des conseils et des idées de randonnées et de balades pour tous les goûts et tous les niveaux à découvrir dans votre département.

>>> Les recommandations de la FFRandonnée pour la reprise de l'activité

Pendant les week-ends prolongés de cette fin mai, France Bleu vous propose de partager vos plus belles photos de randonnée, à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer, mais toujours près de chez vous !