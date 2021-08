Participez à la Rando France Bleu à Descartes dimanche 12 septembre

Dimanche 12 septembre, France Bleu Touraine invite ses auditeurs à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité à Descartes.

France Bleu Touraine, le Comité départemental de la Randonnée d'Indre-et-Loire et Descartes Rando Nature vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée dimanche 12 septembre à Descartes.

Au programme et au choix :

3 circuits de randonnée de 6, 9 ou 15 km (départs possibles entre 8h30 et 9h30)

un circuit de marche nordique (départ à 9h)

Les deux premières randonnées, plus familiales, empruntent la voie verte et les bords de Creuse, la randonnée de 15 kms plus sportive permet de découvrir les habitations troglodytes. Pour la randonnée nordique, elle est précédée d'un échauffements au Parc de loisirs puis départ jardin public-bord de Creuse pour rejoindre une partie du parcours du 15 kms.

Les départs se font sur le parking de la gare, rue Réveillé à Descartes

Cliquez ici pour vous inscrire sur l'activité de votre choix (inscription et pass sanitaires obligatoires)

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où - et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger ce moment sur place