Participez à la Rando France Bleu à Esvres dimanche 13 septembre

France Bleu Touraine et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d'Indre et Loire vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 8 et 13 kilomètres, dimanche 13 septembre.

Cliquez ici pour vous inscrire

Sur la rando de la bernache - FFRandonnée Indre-et-Loire

Rendez-vous à la Logette de vigne - Route du Noble Joué à Esvres (face au site d'AG2R la mondiale) pour le départ de la randonnée.

- deux circuits de 8 et 13 kilomètres

-3 euros pour les licenciés et 4 euros pour les non licenciés dont 1 euro sera reversé au profit de l'AFM-téléthon

- départs échelonnés entre 8h et 9h pour les 13 kilomètres et entre 9h et 10h pour les 8 kilomètres