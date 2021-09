Participez à la Rando France Bleu à Folleville samedi 11 septembre

France Bleu Picardie, le Comité départemental de randonnée pédestre de la Somme et les clubs de randonnée Samariens vous ont préparé une journée de découverte de la randonnée samedi 11 septembre à Folleville à travers un rando challenge.

Rendez-vous à la salle intercommunale de Folleville

pour un parcours de moins de 10 kilomètres (qui se fera entre 2 et 4 heures) à 10h30

encadrement par les bénévoles des clubs de randonnée Samariens

pass sanitaire est requis

A noter également le même jour mais à 8h30 un Rando Challenge expert et comptant pour le Championnat de France (inscriptions 20 euros)

Un Rando Challenge c'est quoi ?

C'est une activité ludique accessible à tous, petits ou grands, randonneurs expérimentés ou débutants.

En suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre mission sera, d’une part de retrouver des bornes et de les repositionner avec précision sur votre carte, et d’autre part de répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout dans un temps cible à calculer et à atteindre le plus justement possible.

Inscriptions via le site du Comité départemental

Retournez le bulletin d'inscription ainsi que votre règlement en indiquant la composition de vos équipes.

Parcours découverte : remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer à l'office de tourisme d'Avre Luce Noye ( gratuit ).

: remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer à l'office de tourisme d'Avre Luce Noye ( ). Parcours expert : remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer directement auprès du CDRP 80 (2 rue Lescouvé - 80 000 Amiens ou somme@ffrandonnee.fr), accompagné de votre règlement (chèque de 20 euros à l'ordre du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Somme).

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où - et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger ce moment sur place