Participez à la Rando France Bleu à Maiche dimanche 12 septembre

Dimanche 12 septembre, France Bleu Besançon et France Bleu Belfort-Montbéliard invitent leursauditeurs à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité à Maîche dans le Doubs.

France Bleu Besançon, France Bleu Belfort Montbéliard, le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Doubs vous ont préparé deux randonnées gratuites et accessibles à tous dimanche 12 septembre.

Rendez-vous à partir de 8h30 à Maîche, à la salle Jeanne d'Arc, aux départs des deux itinéraires proposés :

- le petit parcours : 7 kilomètres

- le grand parcours : 13 kilomètres

Accueil café et en-cas avec au départ : brioches et café et un ravitaillement situé au Faux Vergers (offert par le Comité départemental de la randonnée pédestre du Doubs

Inscriptions sur cette page très prochainement (inscription et pass sanitaires obligatoires)

En randonnée vers Maîche - Christine Pidancet - ASTB

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où - et pourquoi pas aussi le pique-nique pour prolonger ce moment sur place

Pendant cette randonnée, vous vous engagez à respecter notamment les espaces protégés, à rester sur le parcours balisé, à récupérer vos déchets. La faune et la flore vous en seront reconnaissantes.