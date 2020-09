Participez à la Rando France Bleu à Paris dimanche 13 septembre

Dimanche 13 septembre, France Bleu Paris vous invite à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité à Paris.

France Bleu Paris et le Comité Départemental de la Randonnée de Paris vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 8 kilomètres, dimanche 13 septembre.

Cliquez ici pour vous inscrire

Rendez-vous à 13h30 pour un condensé de ce qui se fait de mieux en randonnée dans la capitale, organisée et encadrée par les Randopanameurs du Comité de la Randonnée de Paris. En 8 kilomètres une première partie pour côtoyer les hauts lieux du sport, stades, piscine, courts de tennis, et une seconde partie dans le bois de Boulogne au bord des lacs, le tout sous le regard bienveillant de la Tour Eiffel qui n'est jamais bien loin.... et comme souvent en randonnée, quelques surprises.

Pour respecter les conditions sanitaires, le port du masque sera obligatoire et la randonnée se fera par groupes de 10 personnes.

Nombre de participants : 50 personnes maximum

en randonnant à Paris - FFRandonnée Paris

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où - et pourquoi pas aussi un petit goûter