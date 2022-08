Participez à la Rando France Bleu Gard Lozère dimanche 11 septembre à Vézénobres

France Bleu Gard Lozère et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Gard vous ont préparé une belle journée de découverte de la randonnée pédestre.

Rendez-vous dimanche 11 septembre à Vézénobres sur deux parcours au choix au départ de la Maison de la Figue

un parcours de 12,6 km sur le PR 32 La Droude (niveau moyen, 4 heures) - départ entre 9h et 9h30. Au programme les ruelles de Vézénobres, les ruines du château de Fay-Pérault, la grande muraille et l'église de Martignargues, le village de Saint-Etienne-de-l'Olm

>>> Plus d'infos sur ce circuit sur le site du Comité

un parcours de 5,3 km (facile, 2 heures) - départ entre 9h30 et 10 h 30 autour du village, via la table d'observation, le Château de Calvières (au loin), le Val de la Droude

Petite pause contemplative sur le PR 32 - FFRandonnée 30 - M.Tamalet

Une collation sera offerte à l'arrivée avec la participation de la Maison de la Figue et la Fédération des Boulangers.

Une visite du verger conservatoire de la figue sera également proposée de 14 h 30 à 16h à un tarif réduit pour les randonneurs sur inscription ( 40 personnes). Et la maison de la figue vous invite à une visite gratuite entre 9h et 14h et 16h et 17 h

Cliquez ici pour vous inscrire

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où

La Rando France Bleu à Vézénobres