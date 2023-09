Participez à la Rando France Bleu Périgord ce dimanche 10 septembre à Fougueyrolles

France Bleu Périgord, le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Dordogne et l'association "Entre Moulins et Rivière" de Port Ste Foy et Ponchapt vous ont préparé une randonnée pédestre d'exception, gratuite et accessible à tous, licenciés ou non.

Une balade au cœur de la nature et du patrimoine bâti

Accueil à partir de 08h00 à la mairie de Fougueyrolles

Intérêts de la randonnée : un joli patrimoine naturel avec les vignobles, des jolis sous bois, et vous saurez tout sur l'histoire de Fougueyrolles, l'aérodrome, des cabanes de vigne, de belles maisons, des petits châteaux et l'église

2 viticulteurs présents à la fin avec dégustation, apéritif offert par la commune de Fougueyrolles

un constructeur d'habitations à partir de containers sera aussi présent

2 boucles de 9 kms et 4 kms de plat

La boucle de 3,9 kms + 55m - IGN / Aucun(e) - IGN

La boucle de 8,9kms + 130m - IGN

Quelques conseils pratiques :

Pensez à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où.