Participez à la Rando France Bleu Périgord de ce dimanche 11 septembre à Salignac-Eyvigues

France Bleu Périgord, le Comité Départemental de la Randonnée pédestre de Dordogne et le club Le Coeur sur la main vous ont préparé une randonnée pédestre d'exception.

Dimanche 11 septembre au départ de Salignac-Eyvigues,

rendez-vous à partir de 8h30 à la salle des fêtes pour un départ à 9h

Situé aux confins du département de la Dordogne, à proximité du Lot et de La Corrèze, le village de Salignac est aujourd’hui une commune dynamique à l’abri de sa belle forteresse médiévale. Cette randonnée sera l’occasion de découvrir le bourg et son quartier historique, mais aussi, le long de petites routes de campagne, des paysages et hameaux fleurant les traces d’une vie agraire encore présente dans ce secteur. Au détour d’un muret, nous vous raconterons aussi le village et son évolution au cours des temps.

Salignac-Eyvigues pour la Rando France Bleu Périgord - FFrandonnée 24 - Le coeur en chemin

Une halte au pied des remparts du château permettra de retracer les étapes fondamentales de son histoire. Après avoir admiré la halle où l’on vendait autrefois châtaignes, blé, cochons, pommes de terre et volailles, on retrouvera la place centrale, et la salle des fêtes où nous proposerons aux participants de partager un pot convivial.

Cliquez ici pour vous inscrire.

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener de bonnes chaussures, un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie au cas où