Pau : Le Château met ses habits d'été et rouvre ses portes !

Tour à tour enceinte féodale, forteresse, palais royal, impérial, et national, le Château de Pau est aujourd'hui un musée qui s'ouvre sur plus de mille ans d'histoire !

Ils sont nombreux ceux qui attendaient la réouverture du Château de Pau. Même si les jardins Renaissance, la Basse Plante ainsi que le Parc du Château, rouverts depuis le 6 juin, ont permis à tout un chacun de prendre son mal en patience, il n'y a rien qui remplace une visite libre ou guidée du Château et la découverte de ses collections. Ce monument que tous les palois connaissent est en effet musée national depuis 1929.

L'histoire et les collections

Quand on vient au Château de Pau on rentre dans l'histoire. On y découvre des personnages, mais aussi des lieux avec chacun, leurs particularités. De l'enceinte féodale au musée national, le Château de Pau regorge d'anecdotes, de secrets, de rebondissements et d'intrigues politiques et historiques. Mais il offre aussi des salles et des collections exceptionnelles.

La Salle de Réception du Château de Pau © Radio France - Pau Pyrénées Tourisme/JC MILHET

Et pour les enfants ?

Du 6 juillet au 4 août 2020, au Château de Pau, c'est l'été des 5/10ans. Tous les jours à 11 heures, les "Raconte-moi" permettent de découvrir l'histoire de la Chapelle, la vie et le règne d'Henri IV ou encore des salles du château à travers récits, aventures et énigmes à résoudre. Mais ce n'est pas tout.

Il y a des jeux comme par exemple, "Qui va là ! " où dans le rôle d'un gardien, seigneur ou cuisinier, il faut découvrir le chemin qui mène au château. Sans atterrir dans les coulisses du monument où sont stockées des œuvres diverses...

Collections du Château de Pau en attente d'exposition. © Radio France - Pau Pyrénées Tourisme et JC MILHET

Comment se passe la visite

Suspendue pour l'instant, en raison des mesures de distanciation, la visite guidée et commentée reprend du service le 7 juillet. Mais seulement 1 fois par jour à 10h30, sur réservation, et pour un petit nombre de personne. La visite libre demeure donc le moyen principal de découverte du Château et son musée. Voici quelques repères :

Ouverture du Domaine de 8h à 18h30 (début de fermeture 18h15)

Ouverture du musée en parcours libre de 13h à 18h (dernière entrée 17h15)

A partir du mardi 7 juillet, visite commentée à 10h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

A partir du 18 juillet, ouverture de l'exposition de 13h à 18h (dernière entrée 17h15).

Après quoi, une fois visité le centre historique de Pau et un repas pris dans l'un des nombreux restaurants qui entourent le Château, vous pourrez admirer les couleurs du soleil couchant sur sa façade ouest :

Le Donjon Gaston Fébus au couchant. © Radio France - Jean-Luc Sabatier

Il y a des règles à respecter ?

Tout visiteur de plus de 10 ans doit porter un masque pour accéder au musée.

Les mesures de distanciation doivent être respectées par les visiteurs

Les mains doivent obligatoirement être désinfectées à l'entrée dans le musée

Retrouvez ici le détail de règles sanitaires et pour vos réservations appelez le +33 (0)5 59 82 38 02