Pech David : Toulouse, vue d'en haut

Randonnée, bronzette, repas en famille autour d'un barbecue, Pech David accueille les passionnés de drones, les marcheurs toulousains et surplombe l'oncopôle et la vallée de la Garonne avec les Pyrénées en toile de fond et le Téléo qui prend forme. C'est la Vie Tranquille.

Le déroulage des câbles du téléphérique est terminé. Le téléphérique Téléo fonctionne grâce à trois câbles : deux câbles porteurs et un câble tracteur. Les passants et randonneurs voient les installations se terminer et ont hâte d'emprunter ce nouveau moyen de transport. En attendant, sur les hauteurs de Toulouse, on prend un bon bol d'air à Pech David dans La Vie en Bleu.

Reportage Copier

Pour le sport amateur, le déconfinement du 19 mai est synonyme de reprise des compétitions. Le club hippique de Pech-David, situé à Toulouse, a vécu une année rythmée par les couvre-feux, les changements de plannings et les entraînements limités. À quelques jours de retrouver les terrains de concours, le club a invité Thierry Rozier, cavalier international de CSO (saut d'obstacles) pour coacher ses cavaliers le week-end des 15 et 16 mai et partager avec eux son expertise du haut niveau.