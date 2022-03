Pékin d'la Hess à Toulouse, Agen et Narbonne

Le projet consiste à faire le tour de France en 45 jours, 32 villes, 4408 kilomètres dont 1000 kilomètres à pied. Chaque kilomètres parcouru à pied sera rémunéré par les sponsors et partenaires, et tous les fonds seront reversés à une association. Infos en avant-première.

Deux jeunes cousins qui ont soif d’aventures, de dépassement de soi, et qui par le passé ont rencontrés des difficultés pour vivre : Tanguy Ballanger, 22 ans et Anthony Peron, 21 ans veulent réaliser le tour de la France à la manière de Pékin Express. Fans de l’émission d'M6 et des valeurs prônées par celle-ci, il veulent réaliser une action pour aider les personnes dans le besoin. Fin mai ou début juin ils seront donc à Narbonne, Toulouse et Agen. Première interview radio de Tanguy sur France Bleu Occitanie.

Le départ s’effectuera le lundi 2 mai à Orléans. Il y a aura 31 étapes dans 32 villes, soit 4408 km de road trip. Sur ces 4408 km, ils doivent faire 1000 km à pied, ce qui représente 31,25 km par jour. Pour rallier chaque étape, un temps imparti sera imposé (entre 6h et 21h). Pour passer les nuits, ils essayeront de dormir chez l’habitant, une toile de tente sera en leur possession si personne ne peut les héberger. Ils disposeront de 2,50€ par personne et par jour pour subvenir à nos besoins et aux imprévus. Pour les contacter : rougghh.off@gmail.com