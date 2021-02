Pékin Express : le sud-ouest bien représenté

Pierre Louis et Arnaud sont 2 frères du Lot-et-Garonne. Dès le mardi 23 février vous les verrez dans l'émission d'aventure d'M6. Pékin Express est en Ouganda, en Grèce et en Turquie cette saison.

La crise sanitaire a bouleversé le parcours de Pékin Express 2021 et le tournage a été interrompu, mais Arnaud garde un excellent souvenir de cette émission. Il est l'invité d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie lundi 22 février à 9h10. En avant-première, ses premiers mots pour décrire les étapes de cette incroyable émission. C'est sa toute première interview. Complicité et parfois quelques tensions avec son frère Pierre-Louis, même s'ils sont déjà habitués des voyages.

L'interview de Pierre Copier

La 14ème saison de Pékin Express est présentée par Stéphane Rotenberg avec 8 binômes dont 2 amis originaires de Toreilles (66). Et donc à Casteljaloux (47) il y a, Pierre-Louis (26 ans) et Arnaud (24 ans) : ces deux frères, aimeraient ouvrir ensemble un cabinet de kinésithérapie et adorent la fiesta ! En participant à Pékin Express, ils veulent prouver à leur maman et leurs 2 grand-mères, très présentes pour eux, qu'ils ont grandi et peuvent se débrouiller seuls.