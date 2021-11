Petite virée à la Maison de la Forêt de Leuglay

La Maison de la Forêt de Leuglay se situe en Côte d'Or, au cœur du Châtillonnais et du Parc National des Forêts. C'est le premier Centre d'Interprétation de France créé sur le thème de la forêt et du bois, France Bleu Bourgogne vous fait visiter le site...

Basés sur un concept québécois, la Maison de la Forêt de Leuglay et le Centre d'Interprétation ont pour but de sensibiliser les visiteurs à la richesse, la complexité et la fragilité des milieux naturels mais aussi à la place essentielle de la forêt dans l’Histoire, l’économie et la vie du territoire. La visite démarre maintenant !

Présentation de la Maison de la Forêt de Leuglay Copier

Sylvain Boulangeot, Coordinateur-Animateur de la Maison de la Forêt © Radio France - Caroline PAUL

Visite du Centre d'Interprétation Copier

L'Espace "Arbre" au sein du Centre d'Interprétation © Radio France - Caroline PAUL

Vivez des expériences "forêt" à Leuglay ! Copier

Une faune dense dans les forêts de Côte d'Or © Radio France - Caroline PAUL

Et bientôt, un dimanche "Truffes et Crémant" - 10ème édition !

Des produits stars en Côte d'Or pour une journée gourmande à Leuglay Copier

La forêt, un environnement idéal pour la Truffe de Bourgogne ! © Radio France - Caroline PAUL

Vous êtes les bienvenus à cette traditionnelle Fête aux Truffes de Bourgogne et au Crémant organisée par l'association de la Truffe de Côte d'Or, les viticulteurs du Châtillonnais et les Marchés Gourmands à la Maison de la Forêt. Au programme de cette journée, démonstration de contrôle de la truffe, vente de truffes, de plants truffiers, de produits dérivés, marché gourmand, truffes à gagner, cavage, conférences, confréries. De quoi réveiller les papilles du gastronome qui sommeille en chacun de nous !

+ d'infos : Maison de la Forêt - Centre d'interprétation - Animations découverte et sensibilisation à la nature : 1 ruelle de la ferme à Leuglay - 03 80 81 86 11