PHOTOS - L'Ariège sous la neige

Dans "La Vie en Bleu", gros plan plan sur l'or blanc qui recouvre les Pyrénées et ses vallées. Photos des correspondants du réseau Météo09. Morgan, jeune passionné du temps qu'il fait, nous décrit cet épisode neigeux bien marqué en Ariège.

On vit un épisode remarquable sur la région appaméenne. 10 ans qu'on n'a pas vu un tel épisode neigeux. Morgan de Météo09.

Les conditions de circulation sont très délicates ce week-end en Ariège. Morgan relève 25 centimètres de poudreuse cumulée à La Tour du Crieu (09). Des antennes téléphoniques sont tombées sur les routes du côté de Verniolle (09). Quelques branches cèdent sous le poids de la neige.

Saint-Girons - Météo09

Chacun immortalise le moment

15 à 25 centimètres sur la région de Foix. Des faibles précipitations sont encore attendues ce dimanche après-midi. Chute des températures annoncée dans la nuit de dimanche à lundi. Météo France prévoit sur la plaine entre -4 et -3 degrés sous abri. De -8 à -6 degrés sur les reliefs. Ces températures sont localement très au-dessous des valeurs normalement observées. Les correspondants du collectif Météo09 font parvenir des photos impressionnantes à notre jeune spécialiste.

Les explications de Morgan Niet Copier

A Pamiers vous écoutez France Bleu Occitanie sur 100.7 FM

Vicdessos - Météo09

Pour suivre l'évolution de la météo, suivez Météo09.

Serre sur Arget - Météo09

Entre 9h30 et 11h ce lundi, Alban Forlot revient avec Morgan sur ce week-end hivernal, conséquence de la tempête Filomena présente sur l'Espagne et qui apporte ces quantités de neige sur l'Ariège. Dans les prochains jours on attend du vent en rafales à 55 km/h, ce qui favorise la formation de congères près de nos montagnes.