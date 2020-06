PHOTOS - Partez à l'assaut du Mont Aurélien pour l'un des plus beaux panoramas sur la Provence

Au lieu de gravir la Montagne Sainte-Victoire particulièrement prise d’assaut en cette période de déconfinement, et si nous randonnions sur le Mont Aurélien, situé à cheval sur les communes de Pourcieux et Pourrières (Var) ?

A 40 minutes d'Aix-en-Provence au pied de la DN7, le Mont Aurélien et ses crêtes si caractéristiques fait face à la Montagne Sainte-Victoire d'un côté à la Sainte-Baume de l'autre.

Le Mont Aurélien vu de Pourrières (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Garez-vous à Pourcieux (à la salle des fêtes, près du cimetière), c’est sur la DN7 à 40 minutes d’Aix-en-Provence.

Chemin d'accès vers le Mont Aurélien depuis Pourcieux (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Munissez-vous d’une carte topo IGN ou de l'application VisoRando (car le balisage est quasi inexistant) et engagez-vous sur les pistes et sentiers boisés au pied de la Croix de Pourcieux (On va dans le sens des aiguilles d'une montre, mais l'autre sens est possible et tout aussi agréable).

Le Mont Aurélien à gauche, et la Croix de Pourcieux (Var) à droite © Radio France - Cédric Frémi

Lorsque vous croiserez une maison en ruines, empruntez une piste : la première montée dans le sous-bois est assez essoufflante. Vous y apercevrez l'épave d'un Cessna.

La carcasse du Cessna juste avant d'atteindre le Chemin des Contrebandiers au pied du Mont Aurélien (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Contournez le Mont Aurélien en empruntant le tranquille Chemin des Contrebandiers jusqu'à arriver sur le terrain plat de l'héliport. On se dit que l'ascension est encore longue... mais non ! Ne soyez pas découragés, ça vaut vraiment le coup de continuer.

Le chemin des contrebandiers au pied du Mont Aurélien (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Ensuite, au bout de 20 bonnes minutes (pour les bons marcheurs) de montée ardue à travers les falaises sommitales, vous voilà sur la crête du Mont Aurélien, qui culmine jusqu'à 872 mètres.

Vue sur Pourcieux (Var) et le projet controversé de centrale éolienne d'Ollières depuis les crêtes du Mont Aurélien © Radio France - Cédric Frémi

Vous serez seul au monde, avec un peu de chance vous croiserez (c'était le cas en 2017 mais pas ce jeudi de l'Ascension 2020) un bouc solitaire qui envoie du lourd niveau odeur ! La vue sur Sainte-Victoire est juste incroyable, dominant la plaine de l’Arc et les vignobles.

La Montagne Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône) et Pourrières (Var) vues du Mont Aurélien © Radio France - Cédric Frémi

Derrière, le Garlaban, la Sainte-Baume, la Loube et les collines varoises émergent.

La Sainte-Baume, les Dents de Roque Forcade, le Mont Olympe et le Garlaban vus du Mont Aurélien © Radio France - Cédric Frémi

Vers le Nord, vous verrez (si la luminosité le permet) les Alpes enneigées et les montagnes du Verdon. A l’Ouest, la centrale de Gardanne n’est même pas gênante, au pied du massif de l’Etoile.

Trets, Peynier, le massif de l'Etoile et la centrale de Gardanne (Bouches-du-Rhône) vus du Mont Aurélien (Var) © Radio France - Cédric Frémi

Sentiment d'isolement tout là-haut, loin des foules, avec un panorama à couper le souffle sur une très grande partie de la Provence.

La végétation sur les crêtes du Mont Aurélien © Radio France - Cédric Frémi

Faites attention en redescendant à travers la caillasse. Profitez-en pour admirer les jolies fleurs pleines de couleurs et d'insectes.

Le printemps sur le Mont Aurélien (Var), papillon et fleurs © Radio France - Cédric Frémi

Reprenez le Chemin des Contrebandiers. Le retour, bien qu'un peu long, ne comporte aucune difficulté.

Le Mont Aurélien (Var) vu du Chemin des Contrebandiers © Radio France - Cédric Frémi

Randonner sur les crêtes du Mont Aurélien depuis Pourcieux est un pur bonheur. 6 heures, 17 bons kilomètres de marche et près de 800 mètres de dénivelé positif, "les doigts dans le nez" !

Les gardiens du Mont Aurélien (Var) © Radio France - Cédric Frémi

N’oubliez pas l’eau, les bonnes chaussures, le chapeau et le pique-nique... ni de saluer la biquette et l'âne au point de départ et d'arrivée.

Empruntez la Nationale 7 d'Aix-en-Provence à Pourcieux et garez-vous à la salle des fêtes - Openstreetmap / Cédric Frémi

Le tracé de la randonnée - Cédric Frémi / Openstreetmap