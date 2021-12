PLEIN LA VUE - Biarritz en lumière avec France Bleu Pays Basque

Chaque jour dans Plein la Vue sur France Bleu, redécouvrez nos villes et villages avec un nouveau visage : celui des fêtes de fin d'année ! Aujourd'hui direction Biarritz avec France Bleu Pays Basque !

C'est une balade lumineuse à Biarritz, ville emblématique de la Côte Basque, que France Bleu Pays Basque vous propose aujourd'hui dans Plein la vue.

En cette fin d’année, Biarritz se pare de lumière avec des illuminations de bâtiments et sites emblématiques © Radio France - Lucas Aizpurua

En cette fin d’année, Biarritz se pare de lumière avec des illuminations de bâtiments et sites emblématiques, des installations et autres décorations lumineuses réparties dans la ville de manière à former de véritables promenades : une formidable occasion de découvrir ou redécouvrir Biarritz autrement, chaque soir jusqu’au 2 janvier de 18h à minuit.

C'est Lucas Aizpurua qui a arpenté les rues de la ville en compagne de Fabrice-Sébastien Bach, adjoint à la mairie de Biarritz.

Ecoutez le reportage de Lucas Aizpurua

Pour redécouvrir cette visite et d'autres lieux en France, retrouvez le podcast du 21 décembre dans Plein la vue juste ici !